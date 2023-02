Resgatado das ruas, potro Saci aguarda adoção no Hospital Veterinário Feevale

publicidade

Abandonado no município de Campo Bom, o potro Saci, chegou em novembro do ano passado ao Hospital Veterinário Feevale (Hovet), com uma lesão profunda no membro posterior, infecções generalizadas, alterações no hemograma e desnutrição (pesava 116kg). Para a sua recuperação, o animal foi medicado de imediato após sua chegada no Hovet, onde foram realizados curativos urgentes para a recuperação do estado clínico do animal.

“Foram realizados tratamentos para restaurar as condições do animal e melhorar a lesão. O potro se apresentou sem o casco no membro posterior direito e o hospital o acolheu para que ele pudesse ter uma melhora significativa e um prognóstico favorável”, explica o professor de Medicina Veterinária da Universidade Feevale, Gabriel Pereira.

Após evolução no quadro de saúde, o animal foi submetido a uma cirurgia para a amputação de parte do membro posterior onde encontrava-se a lesão. “Decidimos, em conjunto com o veterinário Mosael e com o colega veterinário Henrique Mondardo Cardoso, da Prefeitura de Canoas, realizar a amputação da região do metatarso do membro posterior do animal devido a problemas de cicatrização tecido e sangramentos frequentes. O potro não tinha condições de encostar a pata no chão. Com a amputação, o animal poderá usar uma prótese, evitando futuras infecções e com um prognóstico favorável de vida”, explicou, o professor.

Agora, quase três meses depois, o potro que já recuperou o peso (estpa com 160 kg) e ainda se recupera plenamente, aguarda uma adoção. Antes disso ele receberá uma prótese, que deve chegar no final de fevereiro, doada por Lorenzo da Silva Bertoluci, dono da empresa White Mirror e irmão da aluna de Medicina Veterinária Isabella da Silva Bertoluci. Após o procedimento estará disponível para doação. Interessados na adoção do Saci devem entrar em contato com o Hospital Veterinário Feevale, pelo telefone (51) 3597-5819