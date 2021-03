Responsável por festa na área rural de Uruguaiana é multado em R$ 10,4 mil

publicidade

Por meio de uma denúncia via telefone de emergência da Sala de Operações da Guarda Municipal de Uruguaiana, equipes da ROMU – Ronda Ostensiva Municipal Urbana e setor de fiscalização da prefeitura flagraram uma festa clandestina no interior do município, na localidade do Itapitocai, a 15 quilômetros do centro da cidade. Pelo menos 30 pessoas entre crianças e adultos encontravam-se no local sem o uso de máscaras faciais de proteção e promovendo aglomeração.

Dez adultos foram identificados e planilhados para encaminhamento na segunda-feira ao Ministério Público Estadual por descumprimento das normas sanitárias de prevenção à Covid-19. O proprietário da residência foi multado administrativamente pela fiscalização em R$ 10,4 mil. Ainda no sábado e madrugada, 14 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados e notificados devido ao descumprimento de normas.