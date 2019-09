Restaurante de São Leopoldo onde houve explosão não tinha PPCI

publicidade

O restaurante onde quatro pessoas ficaram feridas por conta de uma explosão a partir de um vazamento de gás em São Leopoldo, não tinha Plano de Prevenção Contra Incêndios (PPCI). A informação é do Corpo de Bombeiros da cidade, que atendeu a ocorrência por volta das 10h30min da manhã desta terça-feira.

O proprietário foi notificado, ainda na tarde desta terça-feira, e tem um prazo de 30 dias para obter o documento ou está sujeito a multa. Ainda conforme os bombeiros, os botijões de gás não estavam armazenados de forma adequada e provavelmente a explosão ocorreu na substituição dos itens.

Entre os quatro funcionários do restaurante feridos na ocorrência, está a cozinheira, de 51 anos, que foi transferida do Hospital Centenário para o Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, por conta de quiemaduras de terceiro grau. Um funcionário segue em internado em estado grave no Centenário e outras duas jovens, de 18 anos, estão em estado regular.

"Pensamos que havia sido um acidente de carro pelo barulho, mas logo vimos as meninas gritando e pedindo socorro. Foi tudo muito rápido" disse a manicure Suzete Soares, que trabalha ao lado do restaurante, localizado na rua Saldanha da Gama, em frente a Praça da Biblioteca. O estabelecimento deve ficar fechado até que o PPCI seja aprovado pelos bombeiros.