Retomada da vacinação para 2ª dose da Coronavac provoca longas filas em Santa Cruz do Sul

A retomada da vacinação com a segunda dose da Coronavac provocou longas filas e reclamações na manhã desta quinta-feira em Santa Cruz do Sul. Ainda na madrugada diversas pessoas já estavam esperando o início da imunização, tanto no Parque da Oktoberfest como no campus da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc).

Por volta das 10h, as pessoas que ainda pretendiam fazer a aplicação foram informadas que só poderia se vacinar quem havia garantido senha, o que gerou diversas manifestações de descontentamento.

O município disponibilizou 1,5 mil doses no Parque da Oktoberfest, pelo sistema drive-thru no Pavilhão 2, sem sair do carro, e também com acesso de pedestres no Pavilhão Central. Outras mil doses foram encaminhadas ao campus da Unisc, no sistema drive-thru.

A ESF Pedro Eggler, em Monte Alverne, também recebeu 250 doses. Outra unidade do interior contemplada com vacinas da CoronaVac foi a ESF Rio Pardinho, porém o atendimento neste local ocorreu por agendamento.

Doses insuficientes

O Estado havia reforçado que as doses entregues neste lote seriam suficientes para imunizar todas as pessoas que estavam com a segunda aplicação atrasada. No entanto, em Santa Cruz do Sul, nem todos conseguiram atualizar a carteira de vacinação.

A diretora de ações especializadas em saúde do município, Caren Picasso, explicou que a discrepância ocorre pois as ampolas recebidas nem sempre vêm com as dez doses completas em cada uma.

No início da tarde, a Secretaria de Saúde de Santa Cruz do Sul informou que ainda tinha 120 senhas para aplicação da segunda dose da Coronavac em pessoas que receberam a primeira há 28 dias ou mais. Destas, 90 ficaram disponíveis no pavilhão central da Oktoberfest e 30 na Unisc.

A Secretaria informou que a nova disponibilidade ocorreu devido ao redimensionamento ocasionado pela quebra de doses nos frascos da Coronavac. Não há previsão de chegada de mais lotes da Coronavac.