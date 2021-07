Revitalização da ERS 030 alcança trecho entre Tramandaí e Osório

publicidade

O Governo do Estado está dando continuidade às obras de revitalização da ERS 030, no Litoral Norte. Após finalizar a recuperação de 19 quilômetros entre Santo Antônio da Patrulha e Osório, começaram os serviços em direção a Tramandaí.

“Estamos investindo R$ 6,8 milhões para melhorar as condições de uma das principais rodovias do nosso litoral”, ressalta o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. "Nossa meta é concluirmos ainda este ano as intervenções, de modo a atender não apenas os moradores como também os veranistas que passam pela 030", sinaliza.

O diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, esclarece que a autarquia está atendendo às reivindicações da comunidade da forma mais breve possível. “Com o término das atividades entre Santo Antônio da Patrulha e Osório, demos sequência ao trecho duplicado de 19 quilômetros que leva a Tramandaí. As máquinas foram para a pista na primeira quinzena deste mês e, se as condições climáticas permitirem, o serviço será concluído em 45 dias”, afirma.

Entre as atividades executadas na rodovia, estão operações tapa-buracos, recuperação do pavimento nos pontos críticos, limpeza dos dispositivos de drenagem, corte da vegetação e pintura da pista. “Estamos investindo em melhorias em 38 quilômetros da ERS 030. Para garantir a qualidade do serviço e a otimização dos recursos disponíveis, estamos acompanhando de perto a obra”, garante o diretor de Infraestrutura Rodoviária do Daer, Richard Polo. “O resultado, que já pode ser conferido no primeiro trecho concluído da estrada, é uma pista muito mais segura e confortável para os usuários”, conclui.

