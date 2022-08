Revitalização da Praça Polivalente é entregue à comunidade em Santa Rosa

publicidade

O prefeito de Santa Rosa, Anderson Mantei, esteve reunido na manhã deste sábado, com moradores da rua General Osório, no Centro da cidade, realizando a entrega oficial da obra de asfaltamento e revitalização da Praça Padre Silvio Sattler, conhecida como Praça Polivalente. O projeto contemplou a pavimentação asfáltica, com obras complementares de drenagem, sinalização, passeio e rampas de acessibilidade, numa área total de 9.171,84 metros quadrados.

Além disso, a Praça Polivalente passou por uma revitalização, com manutenção e pintura dos brinquedos, poda de levantamento, revisão da iluminação pública e ajardinamento. A ação fez parte da programação oficial do município, em comemoração aos 91 anos da cidade.

Mantei destacou que as melhorias impactam positivamente na mobilidade urbana e na qualidade de vida da população, “Estamos muito contentes de celebrar o aniversário de Santa Rosa e poder entregar para a comunidade, mais uma obra de melhoria na infraestrutura do município”. O evento contou também com apresentações musicais realizadas pela Banda Municipal.

A programação completa do aniversário de Santa Rosa, que conta com palestras, jantar, passeio ciclístico, rústica, entre outras atividades, se entende até o final de agosto e está disponível na página do Facebook da prefeitura.

Veja Também