RGE apresenta renegociação de dívida milionária com hospital de Farroupilha

A Rio Grande Energia (RGE) apresentou para a direção do Hospital Beneficente São Carlos (HBSC) de Farroupilha, Câmara de Vereadores e Prefeitura municipal a proposta de renegociação da dívida da entidade hospitalar junto com a Companhia de Energia.

Apesar de, atualmente, as faturas mensais serem pagas em dia, o Hospital São Carlos tem uma dívida de mais de R$ 2 milhões com a RGE, que se refere aos anos de 2013 a 2017. A Superintendente do HBSC, Janete Toigo, disse que a renegociação proposta reduzirá a dívida para R$ 1,2 milhão que será paga com uma entrada de R$ 700 mil e outras 60 parcelas de cerca de R$ 12 mil.

A prefeitura de Farroupilha pagaria a entrada e o Hospital ficaria responsável pelas parcelas. O gasto mensal do hospital com energia fica em torno de R$ 40 mil. A proposta é válida até o dia 5 de março e deverá passar pela aprovação dos vereadores através de um projeto de lei do Executivo.

A RGE também pretende instalar placas fotovoltaicas de eficiência energética no Hospital, garantindo uma economia de 26% na conta de luz. Esta economia permitirá o pagamento das parcelas da renegociação sem haver um ônus financeiro maior para o Hospital.