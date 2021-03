Rio Grande anunciará medidas para atenuar a crise econômica causada pela pandemia

publicidade

O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, anunciou que até esta quarta-feira deve publicar um novo decreto com um pacote de ações que visam diminuir o impacto da crise do coronavírus para as pequenos empresários, empreendedores e prestadores de serviços. Pelo documento, o prefeito deverá reprogramar as datas de vencimento do ISS fixo, suspender por 120 dias o envio ao SPC e ao protesto extrajudicial dos inadimplentes das ações de cobranças administrativas, além de suspender ainda os prazos para reclamações e recursos na Fazenda e rescisão de contratos permissionários inadimplentes.

Outra medida prevista é a prorrogação de alvarás e licenças de funcionamento com exceção de ambulantes.

