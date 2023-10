Rio Grande do Sul tem sete rodovias bloqueadas após chuvas

publicidade

Ao menos sete trechos de rodovias ainda registram bloqueios no trânsito no Rio Grande do Sul. De acordo com as informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar desta quarta, são seis estradas estaduais e uma vicinal.

Veja a lista de bloqueios totais:

ERS-431 - A ponte sobre o rio Taquari, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul, cedeu e a pista está alagada.

ERS-448 - Entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, após transbordamento do rio das Antas, a ponte que fica no km 37 da rodovia cedeu.

ERS-130 - Em Cruzeiro doSul, bloqueio devido à queda da cabeceira da ponte.

VRS-851 - Em Serafina Corrêa (km 9), há bloqueio total na ponte do rio Carreiro.

Veja a lista de bloqueios parciais:

ERS-400 - Em Candelária, bloqueio parcial por queda de barreira.

ERS-130 - Em Venâncio Aires, o KM 37 está parcialmente bloqueado.

ERS-431 - Em São Valentim do Sul houve eslizamento de parte da pista em no km 26.

Veja Também