Rio Grande do Sul terá predomínio no sol neste domingo

publicidade

O domingo terá o predomínio do sol que aparece em todas as regiões gaúchas, entretanto, assim como no sábado, nuvens devem se esperadas principalmente na Metade Leste com tempo muito aberto no Oeste e no Noroeste.

A temperatura segue abaixo do que é normal para esta época do ano e ainda faz frio cedo para novembro em diversas cidades, mas a tarde será de temperatura agradável com vento do quadrante Leste. Aquece mais em locais do Oeste e do Noroeste, onda alguns pontos terão máximas perto de 30ºC.

Em Porto Alegre, os termômetros devem marcar mínima de 13ºC e máxima de 23ºC.