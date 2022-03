Rio Grande inicia o fechamento dos leitos de UTI exclusivos para Covid-19

publicidade

Com a portaria federal que desabilitou o serviço da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinada exclusivamente para pacientes com Covid-19, a Santa Casa de Rio Grande desmobilizou os dez leitos que possuía no hospital.

Entretanto, a Secretaria Municipal de Saúde, em comum acordo com o hospital, manterá os quatro leitos exclusivos para moradores da cidade até que se tenha maior controle dos casos. Atualmente, cinco pacientes estão internados na UTI Covid-19 da Santa Casa, sendo quatro com diagnóstico positivo para a doença.

“Eles devem permanecer mantidos até o fim do tratamento. Com a suspensão do financiamento do Ministério da Saúde, os leitos serão fechados e novos pacientes irão para UTI Geral em leito de isolamento, que Rio Grande possui três. Pedimos que eles mantenham os quatro leitos de UTI Covid por 30 dias. Estamos esperando que o Estado reavalie a situação e nos auxilie caso necessário”, disse a secretária de Saúde, Zelionara Branco.

Em nota, em conjunto com a prefeitura, o hospital informou que será sugerido junto ao Estado medidas que atendam pacientes oriundos da Zona Sul. “O assunto também já foi levado ao Conselho dos Secretários Municipais solicitando uma movimentação da região para encontrar uma medida transitória até que se tenha uma melhor condição de avaliar a necessidade de acesso aos leitos”, finaliza a nota. Até o dia 28, o Governo Federal pagava R$ 1,6 mil por diária.

Em Pelotas, a situação não muda até a próxima terça-feira. A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que conversa com os hospitais para planejar e definir a readequação da rede na cidade. A secretária da pasta, Roberta Paganini, explica que a pandemia cada vez mais se aproxima de se tornar uma endemia, quando esses casos serão absorvidos em leitos de enfermaria geral, assim como outras doenças contagiosas. As reuniões para a definição da situação seguem até a próxima semana. “A ideia é fazer a mudança de forma gradual”, relata.