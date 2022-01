Rio Grande pede termo de consentimento para vacinar crianças de 5 a 11 anos contra Covid-19

publicidade

Rio Grande, no sul do Estado, solicita que os pais ou responsáveis por crianças de 5 a 11 anos que queiram que o menor seja vacinado contra o coronavírus, apresentem um termo de consentimento antes da imunização. O documento pode ser encontrado na página da Prefeitura. Ele deve ser impresso e levado junto com outros documentos da criança no local da vacina.

Pelo termo é necessário que o responsável declare o vínculo familiar com a criança, número do CPF, autorizando e confirmando que compreendeu os aspectos relacionados à vacinação. “Assino este termo de consentimento estando ciente que diante do surgimento de dúvidas quanto ao processo de vacinação poderei buscar esclarecimentos no serviço de saúde da minha área de abrangência, além de procurar a unidade de referência, caso apresente alguma reação”, diz o texto do documento, que por fim solicita a concordância e autorização da vacinação contra Covid-19 do (a) adolescente.

A Coordenadora da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde Caroline Hoffmann confirmou que dos 22 municípios da região apenas Rio Grande exige a apresentação do termo, que não é exigido pelo Estado. O secretário Adjunto de Saúde do Município, Fábio Rossettini, afirma que o termo visa dar uma segurança jurídica ao município. “Ele está sendo adotado desde a vacinação dos menores de 18 anos. Como não tivemos problemas, resolvemos estender para as crianças. Sabemos que há divergências até mesmo entre os pais em relação a vacina”, relata. Ele confirma que a aceitação foi boa entre o público dos 12 aos 17 anos. “Não estamos fazendo por ideologia política. O que queremos é que todos se vacinem dentro daquilo que está autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)”, garante.

Neste sábado, será mais uma oportunidade para as crianças de 9 a 11 anos com comorbidades ou deficiência permanente, que não tenham recebido nenhuma outra vacina nos últimos 15 dias, de Rio Grande irem em busca da imunização contra a Covid-19. As doses estarão disponíveis no Posto IV e no Shopping Partage, das 9h ao meio-dia.

Além do termo de consentimento totalmente preenchido por pais ou responsáveis, devem ser apresentados para a vacinação infantil, documento de identidade com foto, CPF, Cartão SUS, Carteira de Vacinação da criança e um comprovante de comorbidade ou deficiência.