Rio Grande registra sete mortes por Covid-19 nesta terça-feira

O município de Rio Grande, no sul do Estado, registrou sete novos óbitos por coronavírus nesta terça-feira. São um homem de 71 anos, uma mulher de 96 anos, um homem de 63, um homem de 70 anos, uma mulher de 86 e outra de 70 anos, todos com comorbidades. Um homem de 57 anos, sem comorbidades, também morreu.

As vítimas estavam em hospitais de Rio Grande, Bagé e Pelotas e faleceram entre segunda e terça-feira. Com isto, a cidade chega a 29 óbitos desde o início da pandemia. Nesta terça-feira também foram contabilizados 41 novos casos de Covid-19. Com isto, Rio Grande totaliza 672 casos confirmados da doença desde o início da pandemia.