Rio Uruguai sobe e deixa quatro famílias desalojadas em São Borja

A cheia chegou à Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul na noite desta quinta-feira. Conforme o assessor da Defesa Civil de São Borja, Jesus Batista, o rio Uruguai atingiu na cidade, às 20h, a medida de 8.80m, desalojando quatro famílias que vivem no entorno do Cais do Porto e Bailão da Tia Ramona.

Das famílias atingidas, três foram para o antigo Clube da Fraternidade e uma para casa de parentes.

O manancial está subindo em média 6 cm por hora. Em Itaqui , o rio Uruguai mede 6.30m ainda a um metro da cota de inundação. Já na área ribeirinha de Uruguaiana, o nível chegou a 6.07m crescendo.

A perspectiva é de enchente nas duas localidades ainda nas próximas horas. Conforme Jesus, o diferencial das demais enchentes é o número de afluentes com volume de água elevado.

