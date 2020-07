Rodeio Crioulo Internacional é cancelado em Rolante

publicidade

A cidade de Rolante não irá realizar o 36º Rodeio Crioulo Internacional, o Rolantchê, evento programado para o mês de novembro, no Parque Municipal de Eventos Vitor Mateus Teixeira. A atração reúne mais de 25 mil pessoas anualmente.

Entre os fatores que pesaram na decisão estão a questão da saúde e da permanência da pandemia do Coronavírus na região, Estado e todo o país, além da falta de tempo hábil para aguardar pelo fim da pandemia para dar início a organização, aliado aos custos envolvidos e a dificuldade de patrocínios neste ano.

"Apesar de lamentarmos muito o cancelamento, foi uma sábia decisão. A saúde está em primeiro lugar. Já viemos investindo em melhorias no Parque e esperamos poder retomar a programação com toda força no ano que vem”, destacou o secretário municipal da Agricultura, Jair Gilberto Fleck. A 36ª edição do evento está marcada de 10 a 14 de novembro de 2021.