Rodeio Crioulo Nacional inicia hoje em Canela

publicidade

O Rodeio Crioulo Nacional de Canela começa nesta quarta-feira e se estende até 12 de janeiro, no Parque de Rodeios Saiqui. A festa abre a temporada de rodeios no Estado e será o primeiro evento do ano na cidade. São esperados cerca de 1.500 participantes.

As provas artísticas e campeiras são abertas a participantes de todas as idades, de crianças a partir dos 2 anos a pessoas com mais de 70 anos. A premiação para os vencedores do rodeio soma mais de R$ 60 mil. O evento contará também com muita música, tendo como atrações principais: Volnei Gomes, Grupos Cantando o Rio Grande e Estação Fandangueira, Os Tiranos e Tchê Garotos.

A parte campeira inicia no dia 8, às 9h, com confirmação de cavalos crioulos e as provas “Laço Crioulaço”, “Criador” e “Trio”, encerrando no domingo, dia 12, com as finais do laço Duplas e Gineteada; as provas artísticas, que ocorrem no Centro de Eventos do Santuário de Caravaggio, ao lado do Parque de Rodeios, também ocorrem no domingo.

O acesso ao Parque é gratuito, com estacionamento no valor de R$ 15. As apresentações musicais serão cobradas, com preços variados, de acordo com cada noite.