Rodoviária de Piratini reabrirá nesta segunda-feira

Sob nova administração após mais de dois meses fechada, a rodoviária de Piratini, no Sul do Rio Grande do Sul, irá reabrir as portas nesta segunda-feira. A empresa Stradale venceu a licitação promovida pelo Governo do Estado e irá administrar o local pelos próximos 25 anos.

Segundo o administrador Argos Kurtz, a rodoviária irá reabrir no mesmo local, rua Manoel Serafim Silveira, 179, aonde deverá permanecer por no mínimo um ano e seis meses. “Pretendemos encontrar um local maior”, relata. Anteriormente as pessoas que iam para cidades como Pelotas, Canguçu ou Pinheiro Machado tinham que ir até o Palanque, no centro da cidade para embarcar e começar a viagem, agora voltam a sair da rodoviária que irá funcionar entre 6h e 18h30min, quando sai o último ônibus da cidade.

Os mesmos cinco que saem diariamente fazem o horário de retorno. Kurtz conta que com a pandemia o número de passageiros reduziu em até 70%. “Esperamos reverter o quadro, com o avanço da vacinação contra o coronavírus e o aumento do movimento até o final do ano, quando as pessoas viajam mais”, projeta. Além de Piratini, a empresa também administra as rodoviárias de Venâncio Aires e São Sepé.