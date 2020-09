Rolante lança iniciativa de preservação e conscientização ambiental com escolas

publicidade

Da preocupação com o alto consumo de papel, ocasionado pela nova forma de ensino à distância, com entregas de atividades remotas impressas, surgiu uma parceria de preservação e conscientização ambiental na cidade de Rolante. A equipe do Departamento do Meio Ambiente levou até duas escolas de Ensino Fundamental 170 mudas de Araçá, Pitanga, Jabuticaba, Cerejeira, Pata-de-Vaca, Cocão e Chal-Chal. As espécies cultivadas no Viveiro Municipal serão entregues aos pais dos alunos na próxima semana, junto com as atividades escolares.

Na EMEF Santo Antônio, o plantio das mudas fará parte do projeto “O lugar onde eu moro”, trabalhado de forma interdisciplinar pelos alunos de 4º e 5º ano. “Já trabalhamos sobre a origem do nome de Rolante, vamos também falar da importância de preservação da mata ciliar, os tipos de árvores no entorno da casa de cada um. Assim, além da valorização do ambiente, ao plantar a muda o aluno terá uma identificação com a preservação”, explica a professora Cláudia Garcia.

A tarefa será concluída com a gravação de um vídeo feito pelos alunos falando sobre os cuidados com a planta, e o que ela precisa para viver. Além de 120 mudas na escola Santo Antônio, outras 50 foram levadas até a EMEF Oldenburgo, no bairro Grassmann.