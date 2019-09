Rompimento espontâneo de rede hidráulica causa transtorno na Santa Casa de Uruguaiana

publicidade

Funcionários e pacientes da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana foram surpreendidos na madruagada desta terça-feira com um vazamento de água que invadiu a pediatria e a maternidade da instituição, ambas instaladas no andar térreo. Houve necessidade de apoio do Corpo de Bombeiros para dar vazão à água acumulada e solucionar o problema. A maternidade faz, em média, seis partos por dia e os dois setores afetados realizam, pelo menos, 30 atendimentos diários, podendo chegar a mil atendimentos mensais.

A direção emitiu uma nota informando que, nos próximos dias, as gestantes que necessitarem de atendimento serão recebidas na área particular do hospital, no Posto Zero. A medida se dá em razão do rompimento espontâneo do sistema hidráulico do setor da Maternidade SUS, que neste momento está fechada até que o problema seja sanado.

A situação não provoca prejuízos ao atendimento ou segurança das mães e recém-nascidos. Neste momento, a Santa Casa, junto com a uma equipe de profissionais técnicos, incluindo engenheiro, trabalha para restaurar o funcionamento do setor.