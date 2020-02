Ronda Escolar será retomada em São Leopoldo

publicidade

O projeto da Ronda Escolar será retomado no próximo dia 19, com o início do ano letivo municipal em São Leopoldo. Como preparação, os agentes recebem curso de qualificação. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Comunitária, em 2019, foram realizadas 1.867 visitas às escolas, 1.713 delas de forma preventiva e 154 solicitadas.

“A proposta é ampliar as preventivas, que impactam positivamente na redução de situações de violência”, diz a diretora de Políticas de Segurança Cidadã, Raquel Zimmermann.

A equipe é composta por duas duplas de guardas municipais, além de um agente de coordenação operacional e um palestrante. O grupo atua na mediação de conflitos, em sala de aula ou no entorno da instituição.