RS tem nove pontos de estradas bloqueados após chuvas

O Comando Rodoviário divulgou neste sábado que nove pontos seguem bloqueados total ou parcialmente nas rodovias estaduais.

Confira os locais abaixo:

- ERS 550, KM 23/ Pirapó - Bloqueio total, pista submersa.

- ERS 431, KM 26/ São Valentim do Sul - Bloqueio total, alto nível do Rio Taquari.

- ERS 130, KM 40/ Cruzeiro do Sul - Bloqueio total, queda da cabeceira da ponte.

- ERS 706, KM 13/ Cerrito - Bloqueio total, pista submersa, desvio Rua Maria Izabel.

- VRS 851, KM 09/Nova Bassano/Serafina Corrêa - Bloqueio total, alagamento do Rio Carreteiro.

- ERS 431, KM 23/ São Valentim do Sul - Bloqueio total, ponte cedeu.

- ERS 448, KM 31,5/ Nova Roma - Bloqueio total, ponte metálica caiu.

- ERS 122, KM 108/ Antônio Prado - Bloqueio total, queda de barreira.

- ERS 110, KM 78 e 79/ Jaquirana - Bloqueio parcial, deslizamento de encosta. Desvio do trânsito por dentro do município de Jaquirana.

Pista liberada:

ERS 324, KM 208/Marau

ERS 165, KM 08/São Luiz Gonzaga

ERS 324, KM 227 e 233/ Vila Maria

ERS 324, KM 207/ São Luiz da Mortandade

RSC 377, KM 105/ Cruz Alta

ERS 020, KM 04/Gravataí

ERS 569, KM 28/Barra Funda

ERS 122, KM 113/ Flores da Cunha

ERS 129, KM 169/Casca

ERS 132, KM 06 ao 12/Camargo

ERS 030, KM 74/ Osório

ERS 020, KM 06/Gravataí

ERS 130, KM 93/ Encantado

ERS 129, KM 82/ Muçum

ERS 129, KM 67, 73 e 74/ Encantado

ERS 129, KM 42/Estrela

ERS 130, KM 80 e 85/ Arroio do Meio

ERS 332, KM 01 e 03/ Encantado

ERS 443, KM 12/ Protásio Alves

ERS 332, KM 13/Encantando

ERS 444, KM 31/ Santa Tereza

ERS 287, KM 55/ Mariante

ERS 124, km 06, Pereci Novo

ERS 431, km 13, Bento Gonçalves

ERS 434, Km 03/ entre Ciríaco e David Canabarro

VRS 824, KM 10/ Quinze de Novembro

ERS 129, KM 19/ Estrela

ERS 129, KM 12/ Bom Retiro do Sul

ERS 129, KM 50/ Colinas

VRS 868, KM 07/ Taquari

ERS 630, KM 82/ São Gabriel

ERS 130, KM 57/ Cruzeiro do Sul

ERS 130, KM 35/ Venâncio Aires

ERS 130, KM 29 ao 31/ Venâncio Aires

ERS 110, KM 13/ Jaquirana

ERS 324, KM 285/ Nova Bassano

ERS 704, KM 28/ Pedro Osório

ERS 132, KM 03/ Vila Maria

