RS tem virada do tempo com chuva em todos os pontos nesta segunda-feira

publicidade

O sol chega a aparecer com nuvens nesta segunda-feira em diversas regiões gaúchas, mas a nebulosidade aumenta muito no estado no decorrer do dia. Áreas de instabilidade vão atuar desde cedo com chuva em pontos a partir do Oeste e novas nuvens se formam e trarão precipitação para todas as áreas. A onda de calor perderá força com a virada no tempo.

A chuva, contudo, será irregular. Em alguns pontos vai chover pouco ou nada enquanto em outros pode chover forte. Há risco de temporais de caráter isolado de vento forte e granizo. O dia é abafado, mas menos quente do que o domingo.

As mínimas são amenas, com 14ºC em Vacaria e 19ºC em Santiago. As máximas, por sua vez, podem chegar a 30ºC em Santa Cruz e 31ºC em Torres. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 20ºC e 29ºC.

O fim de semana foi marcado pelo forte calor no Rio Grande do Sul, com temperaturas típicas do auge do verão. As máximas passaram dos 35ºC com o aquecimento mais intenso concentrado em cidades da Metade Oeste gaúcha, onde em alguns locais as máximas ficaram perto de 38ºC.

No sábado, a região mais quente do estado gaúcho foi o Oeste com máximas de 37,6ºC em Quaraí e 37,2ºC em Uruguaiana. Na Grande Porto Alegre, as máximas foram de 34,1ºC no sábado e 34,6ºC no domingo, ambas em Campo Bom