RS terá sol entre nuvens e tarde quente nesta quinta-feira

publicidade

O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. De acordo com a MetSul, nuvens são esperadas em todas as regiões, além do ingresso de nebulosidade no Estado a partir do Nordeste da Argentina.

Embora com nuvens, haverá predomínio de sol na maioria das localidades. O tempo aberto na madrugada volta a favorecer um maior resfriamento noturno, e o amanhecer outra vez tem temperatura baixa para o mês, com frio em muitos municípios.

Já a tarde será mais quente que a dos últimos dias e a de temperatura mais alta até agora no mês. Faz calor no Oeste e no Noroeste. Em Porto Alegre, a mínima é de 13ºC, e a máxima chega aos 27ºC.

Também há previsão de calor no fim de semana, que não deve durar muito, já que se espera um episódio de instabilidade com chuva no começo da semana.

Mínimas e máximas em algumas cidades nesta quinta:

Torres 13 ºC / 24 ºC

Caxias do Sul 9 ºC / 26 ºC

São Miguel do Ausentes 5 ºC / 23 ºC

Erechim 11 ºC / 29 ºC

Santa Rosa 12 ºC / 33 ºC

Santa Cruz 12 ºC / 29 ºC