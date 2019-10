Rua de Sapucaia do Sul passa a ser de mão única

publicidade

Motoristas que transitam pelo Centro de Sapucaia do Sul devem ter atenção redobrada ao transitarem pela rua Lindolfo Collor. É que desde a última quarta-feira, o trecho entre a avenida Sapucaia até a rua Caramuru passou a ser de mão única.

De acordo com o secretário de Segurança e Trânsito, Arno Leonhardt, a mudança se fez necessária para adequar o fluxo de veículos e viaturas da Brigada Militar tendo em vista que a partir do dia 17 de outubro, a sede do 33º Batalhão da Polícia Militar passará a funcionar no local.

Equipes da Prefeitura reforçaram a sinalização de trânsito com a colocação de placas identificando a mudança de sentido do fluxo.