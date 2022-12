São Borja abre inscrições para Concurso Regional de Músicas para o Carnaval Apparício Silva Rillo

publicidade

O 56º Concurso Regional de Músicas Apparício Silva Rillo, abre nesta terça-feira (27), as inscrições para o tradicional evento que marca o início das festividades carnavalescas em São Borja. Os grupos que desejarem participar devem realizar suas inscrições até às 13h do dia 06 de janeiro, de forma presencial, na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, anexo ao Memorial Casa João Goulart, na rua Presidente Vargas, 2033, das 7h às 13h, ou via e-mail pelo endereço – smctel@saoborja.rs.gov.br.

No ato da inscrição, em ambos os casos, além de preencher a ficha, é preciso enviar o arquivo com a música correspondente. Cada compositor ou parceria, pode inscrever até quatro composições, 2 em cada categoria entre marchas e sambas.

Após o período de inscrições a previsão é de que a triagem das músicas seja realizada nos dias 06 e 07 de janeiro de 2023. O 56º Concurso Regional de Músicas Apparício Silva Rillo ocorre no Cais do Porto nos dias 26, 27 e 28 de janeiro a partir das 20h30min. O regulamento completo pode ser conferido em no site. Informações pelo telefone (55) 3430-1425.