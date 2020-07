São Borja organiza ações na área educacional e alerta não haver previsão para o retorno às aulas

publicidade

A Secretaria de Educação (SMED) de São Borja, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, trabalha para adaptar a rotina de atividades pedagógicas nas escolas de Ensino Fundamental do município. De acordo com o secretário da pasta, professor João Carlos Reolon, a iniciativa tem duas finalidades estratégicas e uma delas é que, mesmo em tempos de coronavírus, os alunos mantenham o vínculo com sua escola e a outra é repassar diretrizes, nos campos pedagógico e administrativo, incluindo os novos concursados recentemente empossados no serviço público da rede.

Reolon salienta não haver previsão para a retomada presencial das aulas, suspensas desde 18 de março. Com isso, uma rodada de reuniões propôs atividades pedagógicas aos estudantes considerando o contexto de pandemia. Foi definido que até o próximo dia 9 de julho as escolas de Ensino Fundamental promoverão reuniões internas para troca de informações administrativas e pedagógicas, visando futuras ações de apoio aos alunos. Já a partir de 13 de julho, próxima segunda-feira, as escolas repassarão aos pais tarefas pedagógicas para serem desenvolvidas pelos estudantes.

No caso de o município retornar à bandeira vermelha, a entrega das tarefas será a cada 15 dias na cidade e, após, passará a ser semanal. Para as escolas da área rural, a distribuição das tarefas será sempre quinzenal. Além dos alunos do Ensino Fundamental, também são abrangidas pelas ações pedagógicas crianças do Pré-Escolar.

O secretário explica que, na medida do possível, também as demais crianças da Educação Infantil serão igualmente assistidas. “Nosso esforço é no sentido de mostrar que é um ano de trabalho diferenciado, mas mesmo assim, com uma rotina pedagógica que segue,” ressalta. Todas as atividades realizadas pela SMED seguem dentro das normas de prevenção ao coronavírus, como distanciamento social, práticas de higienização, ventilação dos ambientes e sem aglomerações.