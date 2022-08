São Borja realizará palestra cultural sobre as etnias do gaúcho

publicidade

Os Festejos Farroupilhas do ano de 2022 tem como tema “Etnias do Gaúcho: Rio Grande, Terra de Muitas Terras”. Assim, visando a importância cultural que os Festejos têm para o município de São Borja, a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (SMCTEL) está promovendo uma palestra nesta sexta-feira, às 20h, na Câmara Municipal de Vereadores.

A palestra será ministrada por Maxsoel Bastos de Freitas, atual vice-presidente da Comissão dos Festejos Farroupilhas 2022 no Rio Grande do Sul e graduado em Ciências Jurídicas Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Mestre em Ciências Jurídicas com ênfase em Direito Internacional, Comunitário e Transnacional pela UNIVALI/SC, com especialização em Direito Aduaneiro e Comércio Exterior pela UNIVALI/SC.

A Secretaria de Cultura ressalta que a palestra é gratuita e aberta a toda comunidade. “Convidamos não só as entidades e tradicionalistas da nossa cidade, mas também toda a comunidade regional que se interessar pelo tema que será abordado, que é amplo e importante para o conhecimento da nossa cultura e da nossa história enquanto povo gaúcho”, enfatiza a secretária de Cultura, Vânia Alves.

Veja Também