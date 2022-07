São Borja terá Dia De Promoção em Saúde no próximo sábado

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de São Borja desenvolverá, no próximo sábado, atividades do Dia de Promoção em Saúde para prestação de serviços básicos. Das 8h às 16h, funcionarão as Estratégias de Saúde da Família (ESFs), a Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Cristina e a Central de Vacinas.

A titular da pasta, Sabrina Loureiro, informou que a meta é repetir esse tipo de atendimento uma vez por mês, para atualizar os procedimentos de rotina que estejam pendentes. Sabrina explicou que, devido à longa pandemia e às campanhas de vacinação contra a Covid-19 e a gripe, vários outros atendimentos acabaram sendo adiados ou colocados em plano secundário pela população.

Com isso, será possível realizar testes rápidos de glicemia, hipertensão ou de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Também poderão ser encaminhados exames como preventivo de colo do útero, mamografia, avaliação da massa corporal e de próstata. Ainda poderão ser solicitados exames de sangue de rotina e assistência integral às gestantes. A unidade de saúde fará também a aplicação de vacinas.

