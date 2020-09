São Borja trabalha para assegurar água potável às áreas rurais do município

publicidade

A Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de São Borja mantém atuação para garantir o fornecimento de água potável às comunidades rurais. “A meta é assegurar o abastecimento essencial, principalmente pela proximidade do verão", destaca o secretário Fábio Fronza. As iniciativas em curso ou já desenvolvidas são de implantação de sistemas comunitários nas localidades.

Após tratativas, vai ser reinstalado o sistema de abastecimento às famílias da Vila Brites sendo necessários sete mil metros de canalização. Além da conexão entre o local de abastecimento até o reservatório de distribuição, também serão instalados ramais de atendimento às residências. Uma estrutura antiga e defasada está sendo integralmente refeita. O investimento é de R$ 30 mil.

O assentamento Conquista das Missões também terá garantido o fornecimento de água potável ainda na próxima quinzena. O benefício é possível graças à ativação de rede de fornecimento de energia elétrica, que permite acionar motores e bombas do sistema hidráulico.

São 16 famílias ocupando o núcleo e que esperam há oito anos pelos serviços básicos, agora viabilizados. Outras famílias do entorno da região serão beneficiadas. A rede de fornecimento de energia elétrica no Conquista das Missões é implantada com recursos liberados pelo Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). Está sendo feito um investimento de pelo menos R$ 480 mil.

A empresa RGE, concessionária para o serviço de distribuição de energia, fará doação de postes para que a luz chegue às moradias. O secretário Fábio Fronza lembra que, além dessas ações desenvolvidas, também a região de Samburá teve, recentemente, refeita a estrutura de abastecimento de água. Os trabalhos de abertura de pequenos açudes para captação de água seguem na localidade. Já em Sarandi, foram instalados mil metros de rede de água complementando um serviço que havia sido realizado em 2019, conclui.