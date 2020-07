São Gabriel inicia retirada de lixo descartado no entorno do rio Vacacaí

publicidade

A Secretaria de Serviços Urbanos de São Gabriel, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, implantou, nesta semana, um conjunto de medidas para recuperar a vitalidade ambiental da área de terra localizada no bairro Beira-Rio, ao lado do rio Vacacaí. Autoridades estimam que pelo menos 100 toneladas de lixo serão retiradas do espaço até a próxima quarta-feira, quando a região começará a ser revitalizada e fechada para o acesso de veículos.

Os moradores do Beira-Rio denunciam reiteradamente que pessoas de outras regiões da cidade estão descartando dejetos de toda natureza no local, incluindo móveis e eletrodomésticos. Na mesma região, no final dos anos 90, havia um depósito de lixo conhecido como "Sibéria". A situação atual preocupa populares da área e o poder público. Quem mora próximo ao local tem que conviver com o mau cheiro e com pilhas de entulho em frente à porta de casa.

O prefeito Rossano Gonçalves alerta que a situação está sendo encaminhada ao conhecimento do Ministério Público Estadual. No entanto, antes mesmo de qualquer manifestação do MP, ele autorizou a implantação das primeiras medidas de prevenção à prática, já que a população enfrenta dificuldades e o rio Vacacaí sofre com o desrespeito à natureza.