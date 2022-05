São Joaquim tem os primeiros registros de neve do ano em Santa Catarina

publicidade

Combinando a umidade do ciclone Yakecan com o ar frio, o município de São Joaquim, em Santa Catarina, teve os primeiros registros de neve do ano, na manhã desta terça-feira, com pancadas passageira. Por volta das 10h a neve se intensificou com flocos maiores. O fenômeno climático foi registrado por turistas entusiasmados.

Na noite desta segunda, o município da Serra Catarinense já havia registrado chuva congelada, acontecimento que antecede a precipitação de neve. O município de Urupema também registrou neve.

TEMPO | São Joaquim, no Planalto Sul Catarinense, teve chuva congelada durante a noite. Foi a primeira ocorrência de precipitação invernal do ano no Brasil. Saiba mais do frio e chance de neve em https://t.co/2muFyPZ222. 📷 Mycchel Legnaghi/São Joaquim Online pic.twitter.com/dI3LcwuOwT — MetSul.com (@metsul) May 17, 2022

Veja Também