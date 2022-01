São José do Norte inicia o agendamento para a realização de testagem contra a Covid-19

publicidade

A Prefeitura de São José do Norte começou nesta sexta-feira a realizar o agendamento daquelas pessoas que precisam realizar o teste de Covid-19. A mudança tem por objetivo garantir que o atendimento ocorra no horário marcado, evitando a circulação e aglomeração de pessoas com suspeita de contaminação.

O agendamento ocorre pelo WhatsApp (53) 99971-8123, e o paciente deve informar os dados pessoais solicitados. A Secretaria Municipal de Saúde solicita que as pessoas sejam pontuais, comparecendo no horário informado durante o agendamento, evitando atrasos ou chegar antes, para que não ocorram aglomerações.

Os testes são realizados na Unidade Sentinela Central, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 20h e aos sábados, das 8h às 14h, e no ambulatório da praia do Mar Grosso aos sábados e domingos, das 13h às 19h.

Conforme a Secretaria de Saúde do Município são realizados em torno de 100 testes de Covid-19 por dia no município. Destes, uma média de 40 dão resultado positivo.

