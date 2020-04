São Leopoldo deve publicar decreto que flexibiliza a atividade comercial

publicidade

Até o final da tarde desta segunda-feira, a Prefeitura de São Leopoldo, no Vale do Sinos, deve publicar um novo decreto que flexibiliza a atividade comercial no município. Lojas e estabelecimentos com serviços não essenciais estão fechados desde o dia 19 de março.

Conforme o prefeito Ary Vanazzi, que antecipou a informação em suas redes sociais na noite desse domingo, o novo texto deve permitir que estéticas e barbearias possam voltar a atender clientes, de maneira individualizada, desde que garantam cuidados com a higiene. O uso obrigatório de máscaras de proteção também deve passar a valer para a circulação de pessoas nas ruas.

Até a manhã desta segunda, a cidade tinha a confirmação de 21 casos da doença e um total de 73 profissionais de saúde encontram-se afastados da linha de frente do combate ao coronavírus, cuidando da sua própria saúde, com sintomas de síndrome gripal.

Na última sexta-feira, as entidades Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Tecnologia de São Leopoldo (ACIST-SL), a Câmara dos Dirigentes Lojistas do município (CDL) e o Sindicato do Comércio Varejista da cidade (Sindilojas) emitiram uma carta aberta para a comunidade, alegando que a interrupção abrupta das atividades de comércio e serviços, que está ocasionando o pânico da população, trouxe principalmente consequências para todas as atividades produtivas.

Conforme a prefeitura, a maioria dos estabelecimentos comerciais devem permanecer fechados até o dia 30 de abril.

Como prevenir o contágio do novo coronavírus

De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, há pelo menos cinco medidas que ajudam na prevenção do contágio do novo coronavírus:

• lavar as mãos com água e sabão ou então usar álcool gel.

• cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir.

• evitar aglomerações se estiver doente.

• manter os ambientes bem ventilados.

• não compartilhar objetos pessoais.