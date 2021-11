São Leopoldo disponibiliza canal para tirar dúvidas sobre a vacinação

publicidade

A Prefeitura de São Leopoldo, por meio do Centro de Vigilância em Saúde, está disponibilizando um canal de comunicação pelo WhatsApp, para auxiliar os cidadãos quanto a dúvidas relativas à vacinação. O serviço disponibilizado visa facilitar a comunicação entre os munícipes e a Vigilância, com o objetivo de resolver problemas voltados à não inclusão de doses no ConecteSUS, por alguma falha no cadastro, perdas da carteira de vacinação e obtenção do passaporte vacinal, que agora passa a ser exigido em estabelecimentos públicos.

Conforme a coordenadora de imunizações, Karen Carvalho, a iniciativa atende de forma mais individual a necessidade do cidadão que está com problemas. "Muitas pessoas não encontram seu registro no aplicativo ou perderam sua carteirinha, então precisam de ajuda para solucionar isso e a ideia é dar um atendimento mais direcionado para este público, que encontra dificuldades na obtenção do passaporte da vacina por conta desses problemas” destacou.

Os moradores que precisarem sanar as dúvidas e resolver problemas como os citados anteriormente, bastam entrar em contato através do número (51) 98038-8082 e também pelo e-mail conectesus@gmail.com. Nove meses após seu início, a campanha de vacinação contra a Covid-19, em São Leopoldo, chegou à população geral a partir de 12 anos e atingiu mais um avanço significativo no combate à pandemia.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Semsad), São Leopoldo ultrapassou a marca de 300 mil doses da vacina, aplicadas entre primeira, segunda, dose única e terceira dose. No total, a cidade soma 300.075 aplicações, número que representa 69,61% da população total já imunizada com a primeira dose, 51,91% com a segunda dose ou dose única e 4,31% já completou o esquema vacinal, com o reforço ou terceira dose da vacina. Já a população acima de 12 anos chega a 76,07% com a primeira dose, 56,73% com a segunda e 4,71% com o ciclo completo.