São Leopoldo entrará em lockdown neste domingo

O Comitê de Atenção ao Coronavírus de São Leopoldo, após reunião na noite dessa sexta-feira, definiu endurecer as regras de distanciamento e prevenção à pandemia de Covid-19. Neste domingo, além das regras da bandeira preta do Distanciamento Controlado, haverá um lockdown: os mercados ficarão fechados e o transporte público não irá funcionar. As exceções para o transporte público no domingo são os horários e as linhas que atendem as trocas de turno de trabalhadores da saúde.

Na segunda-feira, voltam as regras da bandeira preta. A situação será reavaliada na terça-feira, em nova reunião do comitê. “Sabemos que teremos uma semana difícil pela frente, dentro do quadro atual de evolução da pandemia, das poucas doses de vacina em todo o Brasil e da alta demanda por leitos, por isso vamos, além de cumprir a integralidade da bandeira preta, ampliar as restrições para um fechamento total no domingo, incluindo o transporte público e os mercados”, explicou o prefeito Ary Vanazzi.

Seguindo as regras da bandeira preta, a indústria pode continuar a operar com 75% dos trabalhadores. Bares e restaurantes estão permitidos a funcionar no sistema de telentrega e com 25% dos trabalhadores. Nos últimos dias, a Força-Tarefa de Fiscalização recebeu 36 denúncias, que motivaram 10 notificações. A Força-Tarefa de Fiscalização é composta por fiscais de sete secretarias e do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae), e conta com apoio permanente da Guarda Civil Municipal. A Brigada Militar também está colaborando, quando necessário, nas ações de fiscalização.

