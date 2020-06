São Leopoldo fecha comércio não essencial no final de semana

publicidade

O final de semana será o primeiro sem operação total do comércio na cidade de São Leopoldo desde a flexibilização das atividades, no mês de abril. De acordo com o último decreto, que prevê ações mais rígidas como forma de conter o avanço da pandemia de coronavírus, somente os estabelecimentos considerados essenciais podem permanecer abertos no sábado e domingo. Além disso, estão autorizados a operar os estabelecimentos comerciais e de serviços enquadrados como MEI, micro e pequenas empresas durante a semana.

Os serviços de alimentação, como bares, lancherias e restaurantes, podem servir refeições no local de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h. No outros dias, terão permissão apenas a operação por tele-entrega ou retirada no balcão, nos outros dias.

A ação visa restringir a circulação de pessoas, assim como das vagas de estacionamento na rua Independência, na área central, que foram reduzidas em 50%. O lado direito da via segue bloqueado para estacionamento, com exceção das vagas destinadas a idosos, deficientes físicos, carga e descarga quando necessário.

O shopping center da cidade permanece fechado, com exceção dos serviços essenciais, como farmácias, clínicas de atendimento na área da saúde e supermercado.

Para o esclarecimento de dúvidas sobre o novo decreto, e o que pode ou não operar, a Prefeitura de São Leopoldo disponibilizou o contato de Ouvidoria, pelo telefone 156 e pelo Messenger do Facebook da prefeitura.