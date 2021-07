São Leopoldo Fest inicia neste sábado

publicidade

Começa neste sábado a São Leopoldo Fest 2021, que vai celebrar os 197 anos do município - berço da imigração alemã no Brasil - sua diversidade cultural, a história e memória do povo leopoldense. O tema desta edição é “Uma festa solidária rumo aos 200 anos”, abrindo as comemorações do bicentenário que se completará em 2024.

Em 2021, devido à pandemia da Covid-19, a programação ganhou um formato híbrido, com diversas atividades presenciais e virtuais que vão promover a cultura e a solidariedade, respeitando os decretos de prevenção à doença. A campanha de arrecadação de alimentos já está em andamento com vários pontos de coleta no município em parceria com empresas.

Para o sábado, primeiro dia da festa, está prevista uma carreata, às 10h, com concentração às 8h, na rua Dr. Carlos de Souza Morais, no bairro Arroio da Manteiga. A atividade vai passar pelas principais avenidas da cidade até a avenida Integração, no bairro Feitoria. No domingo será entregue o Teatro Municipal, que passou por reformas, no espaço, no Centro Cultural José Pedro Boéssio, ocorrerá o Concerto da Camerata Presto. O dia ainda contará com um passeio náutico pelo rio dos Sinos com uma encenação em homenagem à chegada dos imigrantes em São Leopoldo.

Um dos destaques da programação da São Leopoldo Fest 2021 é a exibição de uma seleção de filmes em formato cine drive-in no Largo Rui Porto. As sessões serão realizadas nos dias 24, 25 e 31 de julho e no dia 1º de agosto, sempre às 19h. O evento é uma realização da Prefeitura de São Leopoldo com o Sesc-São Leopoldo e apoio do Curso de Realização Audiovisual da Unisinos (CRAV). A entrada será gratuita e já está aberta a reserva de ingressos pela página da Secult no Sympla, limitados ao número de vagas disponíveis. No local, haverá um posto de coleta da campanha solidária de doação de alimentos não perecíveis.

Os títulos selecionados são: Legalidade, de Zeca Brito; Fragmentos ao Vento: 1945, de Ulisses da Motta; O Gritador, de Ulisses da Motta; UmGrito.Doc, de Alex Racor e Freddy Paz; Cá com os meus Botões, de Murilo Bittencourt; Interrogatório, de Raul Fontoura; Um Breve Estado do Ser Humano, de Lucas Bastos; Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles; e O homem do futuro, de Cláudio Torres.

A curadoria selecionou filmes com temáticas voltadas para histórias locais e regionais, como no caso de Fragmentos ao Vento: 1945, com cenas filmadas na cidade como o Museu do Trem e a antiga sede da Prefeitura de São Leopoldo. É preciso observar a indicação etária de cada filme e além disso, serão permitidas até quatro pessoas em cada veículo. Em função dos protocolos contra a Covid-19, não haverá venda de bebidas ou alimentos durante as sessões. Haverá o controle da temperatura corporal na entrada, o uso obrigatório de máscaras e álcool gel.

