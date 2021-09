São Leopoldo inicia a vacinação para adolescente de 12 anos

publicidade

A cidade de São Leopoldo abre vacinação contra Covid-19 para a população a partir dos 12 anos de idade, com ou sem doenças prévias, nesta terça-feira. O Ginásio Celso Morbach, na avenida dom João Becker, e o Centro de Eventos, na avenida São Borja, 1860, terão expediente das até às 11h30min e das 13h30min às 16h. Nos dois locais serão aplicadas as segundas doses do imunizante Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac para a conclusão do esquema vacinal. Pfizer, para quem realizou a primeira dose até o dia 8 de julho; AstraZeneca/Fiocruz para quem realizou a primeira dose até o dia 6 de julho; e CoronaVac/Butantan para quem completou 28 dias de intervalo da primeira dose.

Para receber a primeira dose é necessário comparecer aos locais de vacinação com documento com foto, CPF e Cartão SUS em caso de menores de idade, é necessário a presença de pais ou responsáveis. Para a segunda dose é necessário levar cartão de vacinação e documento com foto.

O Ginásio Municipal Celso Morbach segue também como ponto de referência da terceira dose para idosos com 70 anos ou mais. O atendimento será feito a pé, na parte interna. Para receber o reforço é preciso ter completado no mínimo seis meses da última dose e não estar em tratamento com antibióticos. Além disso, as equipes volantes da Secretaria da Saúde estarão na Ocupação Império do Sol (rua São Domingos, São Miguel, próximo à escola de samba), das 9h às 11h30 e na Ocupação Renascer (rua Manoel Passos, Vicentina em frente ao Pavilhão) das 13h30 às 16h.

