São Leopoldo retoma levantamento contra Aedes aegypti após quase dois anos

Após quase dois anos de paralisação por conta da pandemia, a Secretaria Municipal da Saúde (Semsad) de São Leopoldo retomará o Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti, o LIRAa. O processo é exigido pelo Ministério da Saúde para que os municípios tenham um diagnóstico dos locais mais propensos para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya. As visitas iniciarão nesta segunda-feira, pelo bairro Feitoria.

O último LIRAa, realizado em janeiro de 2020, apontou alto risco para o mosquito em São Leopoldo. A partir das informações recolhidas, a Vigilância Ambiental elabora uma estratégia preventiva de atuação. No LIRAa, os agentes percorrem aproximadamente 600 quarteirões, realizando em média 3,5 mil visitas no período de duas semanas, incluindo sábado. "A Vigilância em Saúde retomou em junho as visitas domiciliares. Agora damos mais um passo. O LIRAa é um processo mais intenso, que abrange toda a cidade e nos apresenta uma situação do momento. Pedimos a colaboração da população para que recebam os agentes de combate às endemias nas suas casas. O trabalho deles é fundamental para verificar a presença do mosquito ou de larvas. Eles estão identificados com coletes e crachás”, salientou o secretário da Saúde Marcel Frison.

Para dinamizar o trabalho, os servidores se dividem em duplas que ficam responsáveis por um quarteirão. Como a pandemia ainda persiste, os agentes de combate às endemias farão as visitas usando máscaras e orientados a manter o distanciamento social. No entanto, para a coleta será necessária a entrada deles nos pátios. A Prefeitura solicita compreensão e idêntico cuidado por parte dos moradores. “Todos nossos agentes estão cientes do momento. Além disso, por serem profissionais da saúde, estão com o ciclo vacinal completo”, salientou o superintendente de campo Matheus Severo, responsável pela condução das visitas.

O controle vetorial e a prevenção ao aedes são realizados pela Vigilância Ambiental com base nas Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue do Ministério da Saúde (MS). Atualmente, a equipe da Vigilância Ambiental conta com duas biólogas, uma residente em biologia, dois veterinários e 23 agentes de combate às endemias (ACEs).

O Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) inicia dia 23 de agosto e se estende até o dia 3 de setembro com objetivo de alcançar todos os bairros de São Leopoldo. É uma metodologia recomendada pelo Ministério da Saúde para a determinação do Índice de Infestação Predial (IIP) do mosquito Aedes aegypti, de maneira rápida, auxiliando no direcionamento das ações de controle e a avaliação das atividades desenvolvidas. Os bairros são agrupados em sete estratos, dos quais são sorteados os quarteirões que serão visitados pelos agentes. São inspecionados 20% dos imóveis de cada quarteirão sorteado para a coleta de formas imaturas do mosquito, larvas ou pupas.