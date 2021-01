São Leopoldo se prepara para receber a Coronavac

publicidade

A Prefeitura de São Leopoldo, em reunião nesta segunda-feira, definiu os últimos detalhes para o recebimento das primeiras doses da Coronavac no munícipio. A expectativa é de que no final desta tarde as primeiras doses sejam aplicadas em profissionais de saúde. Os grupos prioritários da primeira fase incluem pessoas em Instituições de Longa Permanência para idosos (ILPIs), indígenas e profissionais de saúde da rede pública e privada.

Segundo a prefeitura, não haverá vacinação nas unidades. Isso ocorrerá somente quando o governo federal ampliar o quantitativo. "Temos equipes preparadas, contamos com 18 salas de vacinação e um cronograma montado. É uma corrida contra o tempo. Nossa meta é em março incluir o grupo dos professores e resolver a questão do ensino”, ressaltou o prefeito Ary Vanazzi.