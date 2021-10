São Leopoldo tem participação confirmada no Projeto Iconicidades, do Governo do Estado

publicidade

A cidade de São Leopoldo foi confirmada como participante do Projeto Iconicidades, do governo do Estado. Durante cerimônia na manhã desta quinta-feira, o município foi anunciado como uma das cinco cidades gaúchas selecionados com a proposta para o restauro da Casa do Imigrante, em parceria com o Museu Histórico Visconde de São Leopoldo e a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). “Este é um caminho longo, um caminho complexo. Se não tivermos um esforço unificado com o município, o Museu do Trem, a universidade, com os técnicos e com todas as áreas responsáveis pela conclusão do projeto, será muito difícil concluirmos nos próximos dois anos e meio”, ressaltou o prefeito Ary Vanazzi.

O resultado da primeira etapa do projeto estadual foi divulgado no início de setembro. Agora, o município aguarda a segunda etapa que prevê o concurso para selecionar um projeto arquitetônico que contemple o restauro. O certame é voltado a profissionais de arquitetura e áreas afins para definir propostas de intervenções nos cinco municípios selecionados: São Leopoldo, Cachoeirinha, Pelotas, Rio Grande e Santa Maria. Os melhores projetos para cada espaço arquitetônico serão premiados e o primeiro colocado terá o contrato para o desenvolvimento do projeto executivo. Após a seleção, inicia-se a terceira etapa, que envolve, além do desenvolvimento dos projetos executivos, os projetos legais e complementares. E, ainda, a articulação com os municípios sedes das iniciativas para a efetiva realização das obras.

De acordo com o coordenador de Patrimônio Cultural da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Internacionais (Secult), Joel Santana, responsável pela inscrição do município no projeto Iconicidades, o edital prevê a participação de um representante de São Leopoldo na banca de exame para seleção do projeto. “Nós apresentamos uma série de estudos de impactos, estrutural entre outros, sobre a área, a importância da Casa e do restauro, lembrando que o imóvel sofreu um desabamento em parte da estrutura em 2019”, explica Santana.

O objetivo do projeto é restaurar a Casa do Imigrante e seu entorno, garantindo a preservação deste espaço de grande valor histórico e turístico para o município. Para viabilizar esta ação, a prefeitura tem realizado um trabalho conjunto com a Unisinos e o Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, buscando alternativas de financiamento.

Uma das medidas foi a criação da Comissão Municipal Pró-Restauro, composta por uma comissão técnica e representação técnica; proprietários históricos; representação de etnias/imigrantes; e representação da comunidade, reunindo o Governo Municipal, Museu, Unisinos, os primeiros donos da casa, representantes das associações de moradores, de entidades e de empresas, entre outros.

A expectativa é finalizar o restauro para preparar a cidade para os 200 anos do município, em 2024, criando um parque dinâmico envolvendo a comunidade. A prefeitura mantém um convênio com o Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, órgão responsável pela Casa do Imigrante, e faz repasse trimestral de recursos. A Unisinos desenvolve os estudos que envolvem toda a área. “Pensamos em um complexo estrutural que contempla a casa e o entorno, considerando toda a questão da sua historicidade, a diversidade cultural e os pertencimentos”, afirma Santana. Ele diz que o projeto que vem sendo planejado foca na economia criativa aproveitando o potencial da área: lazer, encontro social, contemplação da natureza, esporte, realização de festas, eventos, entre outras atividades.