São Leopoldo terá lei do patrimônio cultural

publicidade

A Prefeitura de São Leopoldo está trabalhando na elaboração e nos ajustes da lei municipal do patrimônio cultural do município. A legislação vai possibilitar o incentivo à preservação dos imóveis que estão inventariados como de interesse cultural na cidade. O projeto de lei prevê ainda um regramento que deverá ser seguido pelos proprietários destes imóveis.

De acordo com o secretário municipal de Cultura e Relações Internacionais (Secult), Pedro Vasconcellos, a lei será uma novidade para o município, uma vez que promoverá o incentivo ao cuidado patrimonial, servindo como uma estratégia cultural para as futuras gerações, além de demonstrar o desenvolvimento econômico da cidade.

“Esta lei, além de todo o regramento, de como deve-se proteger, o que pode ou não ser feito nestes imóveis, cria a ideia de incentivar este cuidado, seja através das isenções dos impostos, ou dos índices construtivos”, destaca.

A expectativa é que o texto seja encaminhado para a Câmara de Vereadores no mês de agosto, para marcar a Semana do Patrimônio Cultural.

Paralelo a isso, foi criado um grupo de trabalho para debater a revitalização da rua Independência. Conhecida como a rua Grande, a via histórica do Centro de São Leopoldo será revitalizada dentro de um grande projeto que faz parte do bicentenário de São Leopoldo em 2024, segundo o secretário-geral de Governo, Nelson Spolaor.

"A ideia é que a obra seja entregue neste período, até lá temos muito que debater, analisar as ideias", explica.

Um grupo técnico, formado por engenheiros, arquitetos e urbanistas, já apresentou a proposta de intervenção onde além do projeto paisagístico a melhoria deverá contar com novas calçadas, obras de drenagem, arborização que não interfira na calçada nem nas tubulações das novas redes e ainda a discussão sobre a fachada dos prédios comerciais. A proposta visa garantir uma rua revitalizada mantendo as características urbanísticas das construções que fazem parte do patrimônio histórico, garantindo melhor acessibilidade e segurança de motoristas e pedestres.

Veja Também