São Marcos confirma primeiro caso de varíola do macaco

A prefeitura de São Marcos confirmou o primeiro caso de varíola do macaco (monkeypox) no município em um homem que não tem registro de viagens recentes. O exame foi coletado na última terça-feira, enviado para o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul (Lacen) e confirmado para a doença nesta quinta.

A prefeitura informou que a Secretaria Municipal da Saúde está monitorando o paciente, seus familiares e pessoas próximas durante o período do isolamento. A região da Serra gaúcha chega a quatro casos de varíola do macaco confirmados: um em Garibaldi, dois em Caxias do Sul e o mais recente, em São Marcos.

