São Marcos localizou 13 bugios mortos no mês de abril

A Vigilância Ambiental do município de São Marcos notificou em abril 13 casos de bugios mortos à Secretaria Estadual da Saúde (SES). Conforme explica a veterinária da prefeitura municipal, Carla Batista, foi possível realizar a coleta para exame da febre amarela em sete casos. Quatro retornaram com resultado positivo, e três estão ainda em análise pelo Laboratório Central do Estado (Lacen).

Os bugios não são transmissores da febre amarela, mas servem como indicador da presença do vírus em determinada região. A veterinária Carla Batista reforça a importância de preservar os animais. “Eles são apenas sentinelas da doença. A transmissão é pelo mosquito. É de extrema importância cuidar desses animais e não maltratar ou matar, o que, inclusive, é crime ambiental”, disse Carla.

A equipe da Vigilância Epidemiológica reforça ainda a necessidade da vacinação contra a febre amarela. Embora a vacina esteja disponível em todos os postos e também, em 2019, tenha sido realizado um censo de vacinação no interior, ainda há pessoas que não têm a vacina contra a febre amarela e, consequentemente, não estão protegidas contra a doença.

No censo da febre amarela no interior realizado em 2019, 800 pessoas participaram. Dessas, 19% não estavam vacinadas, sendo assim, 63 foram vacinadas e 92 não receberam a vacina por recusa, contraindicações e entre outras motivações.

Para verificar se a pessoa está ou não vacinada contra a Febre Amarela é necessário consultar o cartão vacinal e, se mesmo assim surgirem dúvidas, recomenda-se que envie uma foto do cartão para o e-mail vigilancia.saomarcos@yahoo.com.br. A equipe entrará em contato caso a pessoa precise realizar a vacina.