São Marcos obriga apresentação da carteira de vacinação para eventos esportivos e bares

O município de São Marcos está exigindo, através de decreto, a apresentação da Carteira de Vacinação para entrar em bares e participar de eventos esportivos, infantis, sociais e de entretenimento. A medida entrou em vigor neste final de semana e é obrigatória a todo público maior de 18 anos. Será necessário apresentar o documento comprovando pelo menos uma dose do imunizante contra a Covid-19.

Em São Marcos, até o momento, cerca de 91% da população com mais de 18 anos já recebeu a 1ª dose da vacina, enquanto 52% dessa mesma população está com o esquema vacinal completo. Além da carteirinha física, comprovando pelo menos uma dose da vacina, é possível baixar o aplicativo ConecteSUS e acessar o comprovante digital (disponível para IOS e Android).

O decreto alerta que o prazo para constar a vacinação no aplicativo é de 20 dias, devido ao processo de digitação das informações e integração do sistema SUS. Se por caso a dose não constar no aplicativo após este prazo, é necessário contatar com a Vigilância Epidemiológica pelo telefone (54)3291-6428 ou pelo e-mail vigilância.saomarcos@yahoo.com.br.

Conforme informações da Fiscalização Municipal, quem não atender a essa medida será autuado com advertência ou multa por descumprimento de protocolo previsto na Legislação. A multa varia de R$ 100,00 a R$ 1.000,00. O Decreto nº 3731, com informações sobre essas exigências e os protocolos sanitários vigentes de todas as atividades está disponível no site da Prefeitura de São Marcos. Em São Marcos, a vacinação já iniciou também para os adolescentes acima de 16 anos.

