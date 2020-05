São Sebastião do Caí terá drive-thru para arrecadação de agasalhos neste sábado

publicidade

Uma ação de arrecadação de peças dentro da Campanha do Agasalho 2020 de São Sebastião do Caí ocorre neste sábado. Com o tema "Aqueça um coração neste inverno", a atividade vai ocorrer através de um drive-thru da solidariedade.

Parte do trecho da rua Marechal Deodoro, que passa pelo calçadão da cidade, será destinada a entrega das peças, das 9h às 12h. “Devido a necessidade de se evitar aglomerações, pensamos nesse sistema, onde as pessoas passam de carro e entregam sacolas direto para nosso pessoal com os agasalhos a serem doados ao mais necessitados. Não será necessário descer do veículo”, explica o secretário municipal de Assistência Social, Pedro Griebler.

Segundo ele, serão aceitos além de agasalhos e calçados, alimentos, brinquedos e até móveis e eletrodomésticos. A campanha teve início no dia 10 de maio.