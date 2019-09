Samu de Passo Fundo recebe duas novas ambulâncias

publicidade

Duas novas ambulâncias foram adquiridas em Passo Fundo, uma delas utilizou recursos da prefeitura do município e teve investimento de R$ 172 mil, a outra foi recebida por meio do Governo do Estado. Os veículos estavam no aguardo da liberação de documentos para poder dar inicio aos trabalhos. Nesta quarta-feira, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já começou a utilizar os carros.

“As ambulâncias já estão com a documentação em dia e prontas para atender nossa comunidade. Com certeza, esses novos veículos darão maior celeridade, segurança e qualidade nos atendimentos”, frisou o prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo, que fez a entrega dos veículos na semana passada.

Em virtude das obras de ampliação e revitalização do Hospital Beneficente Dr. César Santos, a prefeitura investiu em um novo local para o funcionamento da Samu. Em área que possibilita um deslocamento mais ágil para qualquer região da cidade, o novo espaço está situado na rua Lava Pés, número 45, no Centro da cidade.