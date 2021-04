Sancionada lei que estabelece Plano Municipal de Cultura pelos próximos 10 anos em Cachoeirinha

publicidade

O prefeito de Cachoeirinha, Miki Breier, sancionou a lei que estabelece o Plano Municipal de Cultura para a cidade. O documento prevê diretrizes, metas e ações que o poder público deve executar na área cultural pelos próximos dez anos, direcionando investimentos, incentivos, prioridades e norteando políticas públicas. "É uma construção da comunidade cultural feita através de seus fóruns de debate. Este plano é um importante ganho da sociedade de Cachoeirinha", revelou a secretária municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Sueme Pompeo de Mattos.

O Plano Municipal de Cultura tem como principais diretrizes reestruturar e modernizar a gestão cultural, criar e ampliar equipamentos e espaços culturais, modernizar e qualificar estes equipamentos e espaços, ampliar e diversificar a produção, distribuição e circulação de eventos, serviços, bens e produtos culturais, descentralizar e democratizar a produção, distribuição e circulação destes eventos, serviços, bens e produtos culturais.

As diretrizes do documento são escolhidas, a cada dois anos, pela própria população de Cachoeirinha. Isso ocorre através de Conferências Municipais de Cultura. Conforme a secretária de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, o Plano Municipal de Cultura faz parte de um conjunto de medidas que visa integrar Cachoeirinha em políticas públicas estaduais e federais. “Desta forma, poderemos ter acesso a mais recursos e transferências de fundos, fortalecendo assim a nossa cultura local. Cachoeirinha tem muita cultura, muita história e muitas necessidades na área artística e cultural. A aprovação do Plano Municipal de Cultura marca um passo importante no atendimento dessas demandas,” aponta a titular da pasta.

