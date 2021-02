Santa Casa de Alegrete passa a contar com serviço de oncologia

publicidade

Neste final de semana foi oficialmente implantado o Setor de Oncologia da Santa Casa de Alegrete. O novo serviço oferecido pelo hospital funciona há dois meses de forma experimental sob a responsabilidade técnica do médico oncologista Eduardo Pereira da Costa. Inicialmente, a oncologia está disponível para associados do Instituto de Previdência do Estado (IPE) do RS por meio do IPE Saúde de Alegrete e da região. Mas, de acordo com o presidente da Diretoria Provedora da Santa Casa, Roberto Segabinazzi, estão sendo feitas as tratativas para que os pacientes do SUS e de outros convênios possam ter acesso à oncologia. Estão à disposição consultas ambulatoriais com o especialista e cinco cadeiras de infusão para sessões de quimioterapia.

Segabinazzi diz que, ter o serviço de oncologia disponível na Santa Casa é um grande ganho para a população, pois a demanda é grande nesta área. O vice-prefeito Jesse Trindade destacou a importância da nova conquista para o município. “Mesmo que em um primeiro momento os atendimentos sejam apenas particulares e pelo IPE, acredito que logo os usuários do SUS poderão realizar o tratamento aqui na Santa Casa, sem precisarem se deslocar para outros centros. Alegrete dá um grande passo na área da saúde, e assim como em outros serviços, podemos nos tornar referência regional no tratamento do câncer. A prefeitura é parceira da Santa Casa nas ações que visam oferecer melhores condições aos usuários do Sistema Único de Saúde, assim como para os pacientes em geral”, afirmou.

