Santa Casa de Rio Grande habilita dez novos leitos de UTI Covid-19

A Santa Casa de Rio Grande inaugurou, na noite desta sexta-feira, dez novos leitos de UTI Covid-19. Com isto, Rio Grande – que é uma das referências no tratamento de coronavírus – passa a contar com 20 leitos de terapia intensiva exclusivos para o tratamento da doença.

A iniciativa tem o objetivo de reforçar o atendimento intensivo de pacientes com quadro agravado de Covid-19. O valor dos novos leitos, em torno de R$ 1 milhão, foram pagos pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), Ministério do Trabalho e empresas.

Os novos leitos, totalmente equipados ficam localizados no Hospital de Cardiologia e Oncologia. Há uma semana, a administração e direção do hospital protocolou, junto a 3ª Coordenadoria Regional de Saúde, a solicitação de habilitação dos leitos. Na última terça-feira uma equipe da Coordenadoria realizou a vistoria e, nesta sexta-feira, autorizou o funcionamento da Unidade.